Die Reichenbacher Verbandsliga-Handballer gewinnen mit 35:29 gegen die HSG Wiwido und können es in die Relegation schaffen.

sip 27.04.2025 - 19:57 Uhr

Ganz am Ende deutlich, zur Halbzeit auch – zwischendurch aber weniger: Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach haben am Sonntagabend ihr letztes Heimspiel der Saison mit 35:29 (18:12) gegen den Vorletzten HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf gewonnen. Nun hat die Mannschaft des Trainerduos Jochen Masching/Daniel Roos sogar noch die Chance, am kommenden Samstag mit einem Sieg beim TSV Bad Saulgau an der dann spielfreien TG Schömberg vorbei auf Platz drei zu ziehen. Und das könnte zu einer angenehmen Verlängerung der Saison führen: Der Dritte und vielleicht sogar der Vierte darf in die Aufstiegsrelegation zur Oberliga. Vierter sind im Moment die Reichenbacher.