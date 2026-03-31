Ex-TVB-Spieler Dani Fernandez erfüllt sich beim großen FC Barcelona seinen Traum – und bleibt doch eng mit der Handball-Bundesliga verbunden
Wer vom Stuttgarter Flughafen aus an einem bestimmten Terminal abfliegt, kann unvermittelt auf den TVB Stuttgart stoßen. Der Handball-Bundesligist hat dort einige Sitzreihen mit seinen Trikots überzogen – ein netter Werbegag. Der durchaus angebracht ist. Zwar spielt der Bundesligist nicht international, ist aber international vertreten. Gleich acht Spieler waren bei der diesjährigen EM dabei – und zudem noch ein gewisser Daniel „Dani“ Fernandez, der bis zur vorigen Saison drei Jahre lang bei den Wild Boys spielte, bevor er zum FC Barcelona wechselte.