Handball – Vorschau: Das Team Esslingen und der Strohhalm

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen können an diesem Wochenende die Beine hochlegen. Die allermeisten Teams der Region aber sind im Einsatz – und immer häufiger ist von richtungsweisenden Partien die Rede.

Frauen – 3. Liga Zwar werden die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen auf keinen Fall an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen, das ändert aber nichts daran, dass sie Platz zwei verteidigen wollen. Dazu sollten sie am Samstag (18 Uhr) gegen den SV Allensbach gewinnen. Zwar hat der SVA um die frühere Nellingerin Kyra Teixeira da Silva sechs seiner acht Spiele in 2026 verloren, aber die Wolfschlugenerinnen sind trotzdem gewarnt, zumal sie sich noch daran erinnern, wie schwer sie sich beim 31:31 zum Jahresabschluss 2025 in Allensbach getan haben.

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Männer – Regionalliga

Während der TV Plochingen am Freitagabend gegen den VfL Waiblingen antritt, will die HSG Ostfildern mit einem Sieg am Samstag (20 Uhr) bei der MTG Wangen „die letzten Zweifel ausräumen, dass wir noch was mit hinten zu tun bekommen“, wie Teammanager Matthias Dunz erklärt. Er hat aber Respekt vor den Wangenern, die noch so richtig gegen den Abstieg kämpfen: „Die werden alles daran setzen, zu punkten.“ Es gelte also angesichts des Hexenkessel-Potenzials in Wangen „von Beginn an zu zeigen, wer das Sagen hat“. Die personelle Situation bei der HSG könnte aber besser sein. Zu einigen sicheren Ausfällen kommen angeschlagene Spieler wie Florian Distel und Janne Böhm dazu. Derweil ist klar, dass nicht nur diese beiden Akteure Ostfildern am Ende der Saison verlassen werden: Torwart-Routinier Sebastian Arnold wird seine Karriere aus beruflichen und familiären Gründen beenden.

Oberliga

Nicht nur die Frauen, auch die Männer des TSV Wolfschlugen stehen in ihrer Tabelle auf Platz zwei – und sie würden die Aufstiegsrelegation bestreiten, sollten sie dort auch am Ende der Runde stehen. Es ist ein reizvoller Gedanke – und die Gedanken-Spiele könnten konkreter werden, wenn es am Samstag ab 20 Uhr mit einem Sieg gegen die SG Lauterstein klappt. Die Ausgangslage ist klar, denn die Lautersteiner sind Drittletzter.

Das Jahr 2026 ist für die SG Hegensberg/Liebersbronn bislang eine ziemliche Durststrecke – sieben Spiele und nur ein Punkt. Mittlerweile finden sich die Berghandballer auf Platz neun wieder. Was man aber nicht vergessen darf: Die Mannschaft ist Aufsteiger. Das ist auch der TSV Bönnigheim, der nächste Gegner am Samstag (20 Uhr) – und diese Mannschaft ist Letzter. „Es ist für uns schon so etwas wie ein Do-or-die-Spiel gegen ein Team, das ums sportliche Überleben in der Oberliga kämpft“, sagt Heli-Coach Veit Wager, „aber die Jungs kennen die Ausgangslage und werden alles geben, um den ersten Sieg des Jahres einzufahren.“ Wager erinnert zudem daran: Das 29:31 im Hinspiel „war vermutlich unser schlechtester Auftritt in der gesamten Saison bisher“. Und: „Wir können uns nicht auf die Ergebnisse der anderen verlassen, sondern müssen selbst Punkte sammeln, wenn wir nicht noch in den Abstiegsstrudel geraten wollen.“

Frauen – Oberliga

Die Frauen des TSV Denkendorf sind zwar nicht Zweiter, aber Dritter punktgleich mit der SG Weinstadt davor. Natürlich würden die Denkendorferinnen gerne den einen Rang klettern – die SG H2Ku Herrenberg ganz vorne scheint zu stabil –, aber dazu war zum einen nicht hilfreich, dass es zuletzt eine 31:32-Niederlage beim VfL Pfullingen gab, und, dass zuletzt gerade mal sieben Feldspielerinnen im Training waren. „Die Liste der Verletzten und Kranken ist noch länger geworden“, beklagt Trainer Christoph Hönig, strebt am Samstag (18 Uhr) aber trotzdem einen Sieg gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim an. Leicht wird das freilich nicht, zumal Hönig die Gegnerinnen stärker einschätzt, als es deren zehnter Platz aussagt. „Die SG ist ebenfalls selten voll besetzt“, hat er mitbekommen. „Wir wollen gewinnen, um unser Ziel zu erreichen“, bekräftigt Hönig aber noch einmal.

Männer – Verbandsliga

Nach den Frauen erwarten um 20 Uhr die Männer des TSV Denkendorf ebenfalls die SG Herbrechtingen/Bolheim. Hier ist die Ausgangslage eine andere: Die SG ist Sechster, der TSV Achter. Denkendorfs Torhüter Benedikt Schrade geht es vor allem darum, die Serie von zuletzt sechs Niederlagen zu beenden und hat aus dem 31:31 im Hinspiel Lehren gezogen, wie das klappen könnte: „Die erste und zweite Welle spielt Herbrechtingen/Bolheim richtig gut, es wird auf einen schnellen Rückzug ankommen.“ Ein Sieg täte jedenfalls gut. Schrade: „Es sind sich alle der tabellarischen Situation bewusst.“

Was soll Spieler Benedikt Frohna vom Schlusslicht Team Esslingen da sagen? „Ich kann mich nur Woche für Woche wiederholen: Wir müssen gewinnen“, erklärt er. Etwas Neues hat er aber doch hinzuzufügen. Im Spiel am Samstag (20 Uhr) gegen die HSG Wiwido müssen die Esslinger noch ein bisschen mehr, denn es ist das Duell Letzter gegen Vorletzter. Und Frohna hat ausgerechnet: „Sollten wir verlieren, könnte das Thema Klassenverbleib erledigt sein.“ Noch klammern sie sich beim Team an den Strohhalm.

Beim TSV Deizisau fragt man sich derweil, ob nach der 32:37-Pleite bei Herbrechtingen/Bolheim das Thema Wiederaufstieg in die Oberliga so langsam abgehakt ist. Zumindest haben es die Deizisauer nicht mehr in der eigenen Hand. Arne Staiger vom Management tut sich bei einer diesbezüglichen Einschätzung auch schwer. In einem aber ist er sich ganz sicher: „Schlechter als zuletzt in der ersten Hälfte kann es nicht werden, es wird jetzt auf jeden Fall ein anderes Spiel.“ Zu diesem tritt der Vierte Deizisau am Samstag um 20 Uhr beim nicht zu unterschätzenden Neunten SG Ober-/Unterhausen an.

Fünfter ist der TV Reichenbach und erwartet am Sonntag (17 Uhr) den Siebten VfL Pfullingen II. Mit Ausnahme des Spitzenduos TSV Bartenbach und HV Rot-Weiß Laupheim haben die Reichenbacher in diesem Jahr alle Mannschaften geschlagen. „Wir wollen an die da gezeigten Leistungen anknüpfen“, sagt Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos.

Frauen – Verbandsliga

Eine knappe Woche nach der 16:32-Klatsche im Spitzenspiel bei der SG Schozach/Bottwartal II will die auf Rang drei abgerutschte SG Hegensberg/Liebersbronn am Samstag ab 17.45 Uhr in der Partie gegen den Siebten Hbi Weilimdorf/Feuerbach Wiedergutmachung leisten. In der Parallelstaffel hat es der TSV Neuhausen eine halbe Stunde früher mit der SG Argental zu tun.

Männer – Landesliga

Im Anschluss an das Spiel der Frauen erwarten die Männer des TSV Neuhausen II um 19.30 Uhr in der Egelseehalle die HSG Owen/Lenningen. Die Neuhausener haben „eine interessante Woche“ hinter sich, wie Trainer Marco Schwab durchaus gut gelaunt erklärt. Nachdem das Team seit einer gefühlten Ewigkeit wieder zwei von drei Spielen verloren hat, „haben wir sehr gut Ursachenforschung betrieben und viele Einzelgespräche geführt“. Die Leichtigkeit wollen die Neuhausener wieder reinbekommen und ihr Credo umsetzen: „Abwehr, Abwehr, Abwehr.“ Die HSG, bei der sich der aus Esslingen kommende Coach Volker Pikard auf Abschiedstour befindet, reist jedenfalls selbstbewusst an: Zuletzt gab es vier Siege. Die bislang letzte Niederlage hat Owen/Lenningen gegen den TSV Köngen kassiert, der wiederum am Samstag (20 Uhr) beim HT Uhingen-Holzhausen als Fünfter gegen den Vorletzten seiner Favoritenrolle gerecht werden will.

Frauen – Landesliga

Daheim gegen das HT Uhingen-Holzhausen spielt auch der TV Reichenbach, ebenfalls am Samstag um 20 Uhr. Und die Sache ist noch klarer: Der Erste empfängt nach überstandener Mini-Durststrecke den Vorletzten. Der Drittletzte HC Wernau erwartet derweil am Samstag (16.30 Uhr) Schlusslicht HSG Leinfelden-Echterdingen II zum Kellerduell.

Männer – Bezirksoberliga

Gleich zwei Derbys hält das Wochenende bereit: Der TV Plochingen II erwartet am Samstag (20 Uhr) die HSG Ostfildern II, die SG Hegensberg/Liebersbronn II am Sonntag um 17.30 Uhr den TSV Denkendorf II. Nur der TSV Wolfschlugen II hat es mit einem Gegner von außerhalb zu tun, am Samstag ab 15.45 Uhr mit Tabellenführer TG Geislingen und damit mit einem schweren.

Bezirksliga

Es gibt hier am Wochenende nur zwei Spiele, zu einem tritt der Tabellenzweite HC Wernau am Samstag um 17 Uhr beim Sechsten SKV Unterensingen II an.