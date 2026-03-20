Handball – Vorschau Das Team Esslingen und der Strohhalm
Die Verbandsliga-Handballer treten zum Duell Letzter gegen Vorletzter an – auch andere haben mit Durststrecken zu kämpfen.
Die Verbandsliga-Handballer treten zum Duell Letzter gegen Vorletzter an – auch andere haben mit Durststrecken zu kämpfen.
Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen können an diesem Wochenende die Beine hochlegen. Die allermeisten Teams der Region aber sind im Einsatz – und immer häufiger ist von richtungsweisenden Partien die Rede.