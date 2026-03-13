Handball – Vorschau Die Wochen der Wahrheit
Handball-Regionalligist TV Plochingen sowie Verbandsligist Team Esslingen stehen im Abstiegskampf vor entscheidenden Partien.
Handball-Regionalligist TV Plochingen sowie Verbandsligist Team Esslingen stehen im Abstiegskampf vor entscheidenden Partien.
Die Saison biegt langsam auf die Zielgerade ein – und für die Handballteams der Region stehen wichtige Aufgaben an. Regionalligist TV Plochingen will dem Favoriten TVS Baden-Baden ein Bein stellen, während Verbandsligist TSV Denkendorf im Duell mit einem Tabellennachbarn wichtige Punkte holen möchte. „Für uns beginnen die Wochen der Wahrheit, denn in den kommenden Partien spielen wir – mit Ausnahme des TSV Deizisau – nur gegen Teams, die tabellarisch nahe bei uns liegen“, sagte Denkendorfs Keeper Benedikt Schrade.