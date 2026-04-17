Handball – Vorschau Endspurt, Neustart und Derbytime
Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach freuen sich auf „ein richtig geiles Spiel“. Beim Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn blickt man optimistisch nach vorne.
Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach freuen sich auf „ein richtig geiles Spiel“. Beim Oberligisten SG Hegensberg/Liebersbronn blickt man optimistisch nach vorne.
Die Handballsaison neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Während es für die einen noch um wichtige Punkte im Auf- oder Abstiegskampf geht, können andere die Runde recht entspannt ausklingen lassen. So etwa die Verbandsligisten TSV Denkendorf (Platz sieben) und TV Reichenbach (Rang fünf), die sich am Samstag im Derby gegenüberstehen. „Es wird ein richtig geiles Spiel kurz vor Saisonende. Wir haben uns gut entwickelt, wollen Spaß an der Partie haben und die restlichen Begegnungen genießen“, betont Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos.