Handball – Vorschau Hoffnungsschimmer oder Stimmungskiller zum Saisonabschluss
Handball-Oberligist TSV Wolfschlugen will Platz zwei sichern, der TSV Neuhausen II den Landesliga-Titel sowie Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen.
Handball-Oberligist TSV Wolfschlugen will Platz zwei sichern, der TSV Neuhausen II den Landesliga-Titel sowie Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen.
Bis auf den Drittligisten TSV Neuhausen, der noch zwei Spiele zu absolvieren hat, endet am Wochenende die Handball-Saison in den Ligen der Region. Die meisten Entscheidungen sind bereits gefallen, doch in der Oberliga richten sich die Blicke noch einmal auf den TSV Wolfschlugen, der sich mit einem Sieg gegen die TSG Söflingen Platz zwei und damit die Aufstiegsspiele zur Regionalliga sichern möchte. Spannung herrscht auch noch in der Landesliga, in der der TSV Neuhausen II im von Coach Marco Schwab ausgerufenen „Endspiel“ gegen das HT Uhingen/Holzhausen Titel und Aufstieg perfekt machen will.