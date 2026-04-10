Handball – Vorschau In Wolfschlugen endet die Ära Simon Hablizel – ganz
Der Trainer der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen bestreitet am Sonntag sein letztes Heimspiel. Und in der Verbandsliga steht ein spannendes Derby an.
Der Trainer der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen bestreitet am Sonntag sein letztes Heimspiel. Und in der Verbandsliga steht ein spannendes Derby an.
Nur noch eine Handvoll Spiele haben die Handballteams der Region zu bestreiten, ehe die Saison zu Ende geht – und ob die Ziele werden, wird immer klarer. Die Männer des TSV Wolfschlugen wollen ebenso wie die Frauen des TSV Denkendorf am Ende der Runde Platz zwei in der Oberliga belegen. „Die Thematik Aufstiegsrelegation ist für uns zwar noch surreal, denn sie war nie unser Ziel. Aber nun wären wir schon enttäuscht, wenn es nicht klappen würde“, sagt Denkendorfs Coach Christoph Hönig. Bei den Drittliga-Handballerinnen aus Wolfschlugen wird Abschied genommen.