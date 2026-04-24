Handball – Vorschau Positive Anspannung im Saisonendspurt
Während es für viele Handball-Teams nur noch ums Prestige geht, stehen für einige in den verbleibenden Spielen noch wichtige Entscheidungen an.
Während es für viele Handball-Teams nur noch ums Prestige geht, stehen für einige in den verbleibenden Spielen noch wichtige Entscheidungen an.
Drei Derbys, zwei Entscheidungsspiele und eine letzte Partie um Platz zwei: Für die meisten Handball-Teams aus der Region geht es in den verbleibenden Ligaspielen sportlich zwar kaum noch um etwas anderes als Prestige, dennoch stehen bei einigen noch wichtige Entscheidungen an.