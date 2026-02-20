Handball – Vorschau TSV Deizisau will nicht im Mittelfeld verschwinden
Der Handball-Verbandsligist TSV Deizisau möchte seine Pflichtaufgabe lösen, das Team Esslingen einen Befreiungsschlag landen.
Die Faschingspause ist vorbei, es kann in den Handballhallen weitergehen. Interessant: Wenn beim Landesligisten TSV Neuhausen II sogar am Fasnetsdienstag trainiert wird, dann muss ein besonderes Spiel anstehen. Die „Erste“ der Neuhausener hat derweil in der 3. Liga eine besonders schwere Aufgabe vor sich.