Handball – Vorschau: TSV Deizisau will nicht im Mittelfeld verschwinden

Die Faschingspause ist vorbei, es kann in den Handballhallen weitergehen. Interessant: Wenn beim Landesligisten TSV Neuhausen II sogar am Fasnetsdienstag trainiert wird, dann muss ein besonderes Spiel anstehen. Die „Erste“ der Neuhausener hat derweil in der 3. Liga eine besonders schwere Aufgabe vor sich.

Männer – 3. Liga Spiele beim SV Salamander Kornwestheim sind immer eine Herausforderung, zurzeit stehen die Kornwestheimer auch noch auf Platz eins und so tritt der Siebte TSV Neuhausen am Sonntag (17 Uhr) als Außenseiter in der Sporthalle Ost an. Im Hinspiel haben die Neuhausener jedoch gezeigt, wie es geht, als sie ein 37:37 holten. Es war damals nach drei Siegen zum Saisonstart der erste Punktverlust. „Kornwestheim ist die Mannschaft, die die Saison bislang am souveränsten gestaltet und die es zu schlagen gilt“, sagt Neuhausens Trainer Daniel Brack und lobt die „extreme mannschaftliche Geschlossenheit“ des Gegners. Sein Team sieht er „noch krasser in der Außenseiterrolle als ohnehin, denn wir sind personell ziemlich zerschreddert“. Linus Schmid und Max Heydecke sind beim Bundesligisten TVB Stuttgart, im Training haben einige Spieler gefehlt. Brack: „Ein Sieg von uns würde einer Sensation gleichkommen.“

Regionalliga

Außenseiter ist der TV Plochingen in dieser Saison in den meisten Spielen, so auch am Samstag (20 Uhr), wenn der Vorletzte TVP den Siebten HSG Willstätt/Hanauerland empfängt. Da sich aber herumgesprochen hat, dass die zumeist jungen Plochinger auch in den vielen Spielen, die sie verloren haben, meistens nicht schlecht gespielt haben, können sie nicht davon ausgehen, unterschätzt zu werden. Unterschätzen werden wohl auch die Spieler der SG Heddesheim die der HSG Ostfildern nicht, wenn sie die HSG am Samstag (19.30 Uhr) erwarten. Wohl auch nicht, wenn sie mitbekommen, wie angespannt die Situation bei den Ostfildernern ist. Dominik Keim hat sich im Training einen doppelten Nasenbeinbruch zugezogen und wird einige Wochen fehlen, Ben van der Mei ist krank. „Es kommt knüppeldick“, sagt Teammanager Matthias Dunz und hat dabei auch im Kopf, dass es zuletzt ergebnistechnisch nicht so prickelnd lief. „Wir müssen uns da jetzt rauskämpfen“, sagt Dunz und rechnet damit, dass Trainer Marco Gaßmann immer wieder die Variante mit vier Rückraum- und ohne Kreisspieler anordnet. Immerhin verstärken einige JANO-A-Jugendliche das Team.

Oberliga

Mit der Aussage, ein Spiel sei ein besonderes, ist man schnell dabei. Wenn die SG Hegensberg/Liebersbronn am Samstag (20.15 Uhr) den SKV Unterensingen empfängt, ist es aber in jedem Fall ein solches. Die Teams sind gemeinsam aufgestiegen, der SKV ist Tabellenführer und der Heimatverein von Heli-Coach Veit Wager. Der ist voller Respekt und noch mehr Vorfreude. „Wir haben nichts zu verlieren und werden in diesem Derby alles in die Waagschale werfen“, sagt Wager. Dass sein Team mit drei Niederlagen ins Jahr gestartet ist, bereitet ihm keine Kopfschmerzen: „Das passiert in dieser ausgeglichenen Liga ganz schnell. Wichtig ist nur, dass wir nicht hadern und den Kopf frei behalten.“ Dann könne sein Team auch die Unterensinger ärgern. Der TSV Wolfschlugen empfängt eine Viertelstunde früher im Verfolgerduell Vierter gegen Dritter den TSV Amicitia Viernheim.

Frauen – Oberliga

Zwei Mal TSV Denkendorf gegen TV Gerhausen heißt es am Samstag. Den Auftakt machen um 18 Uhr die Frauen und die Denkendorferinnen sind als Dritte gegen den Vorletzten klare Favoritinnen. Nicht ganz so eindeutig ist es, wenn zeitgleich der Zehnte TSV Köngen beim Elften SG Herbrechtingen/Bolheim antritt. „Verletzungen, Arbeit, Urlaub“, zählt Co-Trainer Martin Schorr die Gründe auf, warum die Köngenerinnen dezimiert anreisen. „Aber wir haben Vertrauen in die Spielerinnen, sie können das“, fügt er hinzu und hofft auf zwei Punkte: „Wenn man auf die Tabelle schaut, sind die gegen einen direkten Verfolger auch wichtig.“

Männer – Verbandsliga

Die Handballer des Tabellenvierten und damit Verfolgers TSV Deizisau möchten am Sonntag (17 Uhr) ihre Aufgabe gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf lösen – und werden dann schon wissen, ob der TV Reichenbach einen Tag vorher (20 Uhr) gegen den Zweiten TV Bartenbach Schützenhilfe geleistet hat. „Wir schauen erst einmal auf uns“, sagt Arne Staiger vom Deizisauer Management. Und: „Nach drei Unentschieden wird es wieder Zeit für einen Sieg. Wenn wir nicht im Mittelfeld verschwinden wollen, ist der schon Pflicht.“ Leicht werde es aber nicht: „Im Hinspiel haben wir nur mit drei Toren gewonnen, Wiwido kann schon was.“

Wobei der TVR als Fünfter ja auch nicht weit weg von oben ist. Die Reichenbacher wollen sich gegen Bartenbach auf jeden Fall deutlich besser präsentieren als bei der 23:36-Klatsche im Hinspiel. „Wir haben zuletzt eine gute Entwicklung genommen, was die Abläufe und die Stabilität in der Abwehr betrifft“, ist der spielende Co-Trainer Daniel Roos optimistisch – und weiß gleichzeitig, „dass gegen so ein Spitzenteam alles passen muss, wenn wir etwas holen wollen.“

Der Letzte Team Esslingen braucht Punkte und Kapitän Benedikt Frohna ist optimistisch, dass es am Samstag (18 Uhr) gegen den Drittletzten TSV Bad Saulgau zwei gibt. Es käme einem Befreiungsschlag gleich. „Voller Kader, alle fit, gute Stimmung, wir haben die richtige Einstellung“, fasst Frohna zusammen. Dazu haben die Bad Saulgauer in der laufenden Runde in der Fremde nur einen ihrer neun Punkte geholt. In der Partie TSV Denkendorf gegen TV Gerhausen am Samstag (20 Uhr) wollen die Denkendorfer möglichst den zweiten Sieg des Tages in diesem Duell einfahren. „Wir sind in der Favoritenrolle und nehmen sie an“, sagt Torhüter Benedikt Schrade, „aber am Ende ist es eine Sache der Einstellung.“ Auch die Denkendorfer haben angeschlagene Spieler.

Frauen – Verbandsliga

Die SG Hegensberg/Liebersbronn hat erst zwölf und die HSG Winterbach/Weiler, der Gegner am Samstag (18 Uhr), schon 15 Spiele absolviert. Deshalb dürfte die SG noch deutlicher in der Favoritenrolle sein, als es die Tabelle aussagt, wo sie als Dritte zwei Ränge vor den Konkurrentinnen liegt.

Männer – Landesliga

TSV Neuhausen II gegen TSV Zizishausen und damit ungeschlagener Erster gegen den Zweiten heißt es am Sonntag (17 Uhr) in der Egelseehalle. Damit die Neuhausener Spieler die Folgen der Fasnet aus den Klamotten schütteln konnten und möglichst gut vorbereitet sind, ließ sie Coach Marco Schwab sogar am Fasnetsdienstag zum Training antanzen. Über ihren Zustand dabei sagt er nicht viel, über die Partie am Sonntag aber umso mehr: „Wir freuen uns brutal auf das Spitzenspiel, da kommt ein richtiges Brett auf uns zu.“ Vor der Pause waren die Auftritte der Neuhausener nicht mehr ganz so souverän wie davor – was auch Zizishausens Trainer Stefan Eidt aufgefallen sein dürfte. Schwab antwortet darauf mit einem langen „Aber – wir sind vorbereitet.“ Und ist eben voller Vorfreude und zudem ohne personelle Sorgen.

Frauen – Landesliga

Man kann ein Spitzenspiel so oder so sehen. Frank Rilling, der Coach des Spitzenreiters TV Reichenbach, geht die Aufgabe am Samstag (18 Uhr) gegen den Zweiten TSV Zizishausen von der positiven Seite an: „Wir können einen großen Schritt machen.“ – einen Schritt Richtung Aufstieg. Denn mit einem Sieg hätten die Reichenbacherinnen schon neun Pluspunkte mehr als die Zizisahausenerinnen. Julia Seidel wird aufgrund der angespannten personellen Lage reaktiviert. Der Dritte von unten HC Wernau tritt zeitgleich beim Dritten von oben TSV Weilheim an.

Männer – Bezirksoberliga

Der TV Plochingen II steht von den hiesigen Bezirksoberligisten als Fünfter am besten da, hat am Sonntag (15 Uhr) gegen den Zweiten TV Großengstingen aber auch die schwerste Aufgabe des Wochenendes.

Bezirksliga

Der HC Wernau hat am Sonntag (17 Uhr) gute Chancen, beim Drittletzten SV Vaihingen Platz zwei zu festigen.