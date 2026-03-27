Handball – Vorschau: Warum der TSV Deizisau ein Delfinvideo postet

Sie mussten gar nichts dafür tun: Spielfrei durften die Handballer des TSV Deizisau II vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Bezirksoberliga feiern. Trainer Steffen Braun kündigt aber an, „die letzten Spiele genauso fokussiert anzugehen, wie wenn noch gar nichts entschieden wäre“ – und für diesen Samstag: Erst ab 15.30 Uhr das Derby gegen Schlusslicht Team Esslingen II gewinnen „und im Anschluss unsere erste Mannschaft zum Derbysieg pushen“. Denn das Verbandsliga-Duell TSV Deizisau gegen TSV Denkendorf, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird, bewegt die hiesige Handballszene an diesem Wochenende wohl am meisten. Dazwischen spielen noch ab 17.30 Uhr in der Bezirksoberliga die Deizisauer Frauen gegen das zweite Denkendorfer Team. Christoph Hönig, der Coach der Denkendorfer Oberliga-Frauen, hofft, dass am Sonntag dann alle sein Team gut gelaunt zum Spitzen-Auswärtsspiel nach Herrenberg begleiten.

Männer – Regionalliga Schön, wenn man in dieser Lage ist: Matthias Dunz, der Teammanager der HSG Ostfildern, fasst sie vor dem Spiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen TuS Steißlingen so zusammen: „Unser Restprogramm hat es in sich. Aber nach oben geht nichts mehr und nach unten nur rechnerisch noch etwas.“ Das heißt, es ist – dank der jüngsten 8:2-Zwischenbilanz – bei der HSG recht entspannt und das Credo lautet, dem am Saisonende scheidenden Trainer Marco Gaßmann einen möglichst positiven Abschied zu bescheren. Gegen den Sechsten Steißlingen erwartet Dunz aber freilich eine schwere Aufgabe. Derweil steht fest, wer dem künftigen Ostfilderner Coach Jörg Ebermann bei der SG H2Ku Herrenberg nachfolgt, nämlich ein in der Region Esslingen gut Bekannter: Marco Melo, der unter anderem schon die Wolfschlugener Frauen trainiert hat.

Geht da doch noch was beim TV Plochingen? Am Samstagabend, wenn das um 20 Uhr beginnende Spiel beim TV Neuhausen/Erms gespielt ist, wird man diesbezüglich etwas mehr wissen. Denn der Vorletzte hat zwar erst vier Siege in der laufenden Saison geholt – zwei davon jedoch in den vergangenen drei Begegnungen. Und Neuhausen, zwei Plätze davor, scheint – sportlich, punktemäßig noch nicht – erreichbar.

Oberliga

Und was geht noch beim TSV Wolfschlugen? Die Mannschaft hat sich auf Platz zwei vorgearbeitet, der am Ende der Runde zur Aufstiegsrelegation berechtigt. Davor steht nur noch der SKV Unterensingen, der am Samstag schon den Sprung in die Regionalliga klarmachen könnte. Das hängt eben auch von den Wolfschlugenern ab. Verlieren die das um 18 Uhr beginnende Spiel beim Fünften SG BBM Bietigheim II und werfen die Unterensinger ab 19.30 Uhr beim TSV Amicitia Viernheim einen Sieg heraus, wird die mehr als zweistündige Rückreise für das Team von SKV-Coach Michael Schwöbel zur Triumphfahrt. Die Wolfschlugener können zumindest an diesem Spieltag Rang zwei nicht verlieren und werden den Unterensingern gratulieren – aber lieber erst nach Ostern.

Bei der SG Hegensberg/Liebersbronn herrscht derweil Erleichterung nach dem ersten Sieg des Jahres (40:35 bei Schlusslicht TSV Bönnigheim). Nun soll möglichst gleich der nächste folgen, wobei es am Sonntag (17.15 Uhr) für den Neunten der Tabelle beim Fünften TV Flein eine hohe Hürde werden dürfte. „Das wird in jeder Hinsicht ein schwerer Gang“, sagt auch Heli-Trainer Veit Wager und hat dabei neben den Qualitäten des Gegners auch die angespannte personelle Lage in seinem Team im Kopf. „Wir wollen unsere maximale Leistung abrufen und den Gegner ärgern und sofern sich eine Chance bietet, nehmen wir gerne auch die Punkte mit“, sagt Wager jedoch kämpferisch.

Frauen – Oberliga

„Ich freue mich mega auf das Spiel. Wenn wir ein bisschen für Spannung sorgen könnten, wäre das ein geiles Ding.“ So spricht Christoph Hönig vom TSV Denkendorf vor dem Spitzenspiel Erster SG H2Ku Herrenberg gegen den von ihm trainierten TSV Denkendorf am Sonntag (17 Uhr). Hönig geht fest davon aus, dass die vom früheren Nellinger Heiko Fleisch trainierten „Kutis“ Meisterinnen werden, aber er will verhindern, dass sie das schon am Sonntag feiern können. Die Kulisse wird vermutlich prächtig sein und die Denkendorferinnen werden „alles reinwerfen“, wie ihr Coach verspricht.

Die Frauen des TSV Köngen könnten auch ihren Beitrag zur Spannung an der Spitze leisten, denn sie treten am Sonntag (14 Uhr) gegen den mit den Denkendorferinnen punktgleichen Zweiten SG Weinstadt an. Doch den Köngenerinnen geht es vornehmlich darum, Zähler für den Klassenverbleib zu sammeln.

Männer – Verbandsliga

Beim TSV Deizisau haben sie in dieser Woche in den sozialen Medien ein Video gepostet, auf dem zuerst Delfine zu sehen und anschließend ein paar frotzelnde Worte aus der Kabine zu hören sind. Es muss also etwas Besonderes anstehen. Tut es. Am Samstag (19.30 Uhr) tritt der TSV Denkendorf zum Derby in der Hermann-Ertinger-Halle an. Arne Staiger vom Deizisauer Management hat die Aktion lediglich beobachtet, dafür sind andere im Verein zuständig. Er verspürt ebenfalls Vorfreude, betrachtet das Ganze aber vor allem sportlich. „Natürlich wollen wir gewinnen“, sagt er, „es ist eigentlich ganz einfach: Wenn wir so spielen, wie vor zwei Wochen bei der SG Herbrechtingen/Bolheim, verlieren wir auf jeden Fall, treten wir auf wie zuletzt bei der SG Ober-/Unterhausen, stehen die Chancen gut.“

Warum eigentlich Delfine? „Dolphins“ nennen sich die meistens in blauen Trikots auflaufenden Denkendorfer selbst. Torhüter Benedikt Schrade kündigt an, auf dem Spielfeld eine Antwort geben zu wollen. „Gegen die ekelige 3-2-1-Abwehr der Deizisauer müssen wir uns viel ohne Ball bewegen“, sagt er, empfindet ebenfalls „riesige Vorfreude“, erinnert aber daran, „dass wir abgesehen vom Derby noch Punkte brauchen“. Wenn es ähnlich packend wird wie lange beim Deizisauer 28:25-Sieg im Hinspiel, haben die Zuschauer auf jeden Fall etwas davon. „Hoch motiviert“ sind jedenfalls alle, betont Staiger wie Schrade.

Bei Herbrechtingen/Bolheim tritt der TV Reichenbach am Samstag (18 Uhr) zum Duell der Tabellennachbarn Sechster gegen Fünfter an. „Es wird eine schwere Aufgabe. Wir müssen viel rennen und versuchen, die SG unter 30 Tore zu halten, dann haben wir gute Chancen“, sagt Co-Spielertrainer Daniel Roos. Nur sieben Pluspunkte hat bislang das Team Esslingen gesammelt. Ob es im Spiel am Samstag (20 Uhr) beim Dritten SG Hofen/Hüttlingen mehr werden? Die Esslinger werden es wie immer versuchen.

Frauen – Verbandsliga

Bei der SG Schozach/Bottwartal II hat die S G Hegensberg/Liebersbronn kürzlich böse mit 16:32 verloren und musste dem Konkurrenten Platz zwei überlassen – bei allerdings satten vier Spielen weniger der Heli-Frauen. Nun geht es am Sonntag (19 Uhr) zu Spitzenreiter SG Degmarn/Oedheim, der auch bereinigt besser dasteht. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Der TSV Neuhausen hat in der Parallelstaffel eine schwere Aufgabe vor sich: Der Dritte von unten tritt am Samstag (20 Uhr) beim Dritten von oben HSG Stuttgart/Metzingen III an.

Männer – Landesliga

Beim so lange so souveränen und so lange ungeschlagenen TSV Neuhausen II ist der Wurm drin. Eineinhalb Jahre gab es gar keine Niederlage und dann gleich drei Pleiten in den vergangenen vier Spielen. Aber da gibt es ja noch Opa „Ebis“ Topf mit der Zaubersauce. „Wir ziehen alle Register an teambildenden Maßnahmen“, erklärt Marco Schwab. Und deshalb hat Eberhard „Ebi“ Schwab, der Vater von Marco und seinem Mit-Trainer Steffen sowie Opa der Spieler Benjamin Schwab und Steve Wolff Bolognese ge- und die ganze Mannschaft damit bekocht. Marco Schwab ist davon überzeugt, dass es hilft, mahnt vor dem Spiel am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen aber vorsichtshalber eine bessere Abwehrarbeit als zuletzt an und erklärt mit nur leicht ironischem Unterton: „Es ist ein Spiel ohne Harz und Ebersbach/Bünzwangen ist zuhause ungeschlagen – der Gegner kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.“

Frauen – Landesliga

Tabellenführer TV Reichenbach hat spielfrei, die Reichenbacherinnen aber werden dem HC Wernau im Spiel am Samstag (16.30 Uhr) bei Verfolger TSV Zizishausen die Daumen drücken.

Bezirksoberliga

Der TSV Denkendorf II erwartet den TV Plochingen II am Samstag (17 Uhr) zum Derby, zeitgleich tritt die SG Hegensberg/Liebersbronn II bei der TG Geislingen an, die HSG Ostfildern II erwartet eine halbe Stunde später tus Stuttgart und der TSV Wolfschlugen II gastiert am Samstag (20 Uhr) beim TSV Grabenstetten – das ist das Programm der hiesigen Teams am Wochenende. Das am vergangenen Samstag aufgrund eines medizinischen Notfalls beim Stand von 9:14 abgebrochene Spiel zwischen dem TVP II und der HSG II wurde derweil neu auf Mittwoch, 1. April (20.30 Uhr), neu angesetzt.

Bezirksliga

„Mit einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison wollen wir zu Hause ohne Punktverlust bleiben“, sagt Coach Steffen Braun vom Meister TSV Deizisau II vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Schlusslicht Team Esslingen II – es soll der Auftakt eines interessanten Handballtages in der Hermann-Ertinger-Halle sein.