Handball – Vorschau Warum der TSV Deizisau ein Delfinvideo postet
Die Handballfans fiebern dem Derby in der Ertinger-Halle entgegen und in Neuhausen kocht Opa „Ebi“ seine Zaubersauce.
Die Handballfans fiebern dem Derby in der Ertinger-Halle entgegen und in Neuhausen kocht Opa „Ebi“ seine Zaubersauce.
Sie mussten gar nichts dafür tun: Spielfrei durften die Handballer des TSV Deizisau II vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Bezirksoberliga feiern. Trainer Steffen Braun kündigt aber an, „die letzten Spiele genauso fokussiert anzugehen, wie wenn noch gar nichts entschieden wäre“ – und für diesen Samstag: Erst ab 15.30 Uhr das Derby gegen Schlusslicht Team Esslingen II gewinnen „und im Anschluss unsere erste Mannschaft zum Derbysieg pushen“. Denn das Verbandsliga-Duell TSV Deizisau gegen TSV Denkendorf, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird, bewegt die hiesige Handballszene an diesem Wochenende wohl am meisten. Dazwischen spielen noch ab 17.30 Uhr in der Bezirksoberliga die Deizisauer Frauen gegen das zweite Denkendorfer Team. Christoph Hönig, der Coach der Denkendorfer Oberliga-Frauen, hofft, dass am Sonntag dann alle sein Team gut gelaunt zum Spitzen-Auswärtsspiel nach Herrenberg begleiten.