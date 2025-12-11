Wer zeigt die Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 live im TV? Gibt es die Partien im Halbfinale auch kostenlos im Livestream?

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 geht in die entscheidende Phase. Die Halbfinals stehen an. Deutschland trifft auf Frankreich und die Niederlande bekommen es mit Norwegen zu tun. Aufgrund der oft kompliziert verteilten TV-Rechte verlieren Fans beim Thema Übertragung schnell den Überblick. Hier erfahrt ihr alles zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-WM der Frauen am Freitag, dem 12.12.2025.

Handball-WM der Frauen 2025: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream? Im Free TV ist die Frauen Weltmeisterschaft 2025 größtenteils nicht live zu sehen. Für deutsche Handballfans gibt es dennoch gute Nachrichten: Das Halbfinale der DHB-Auswahl wird heute live und in voller Länge übertragen. Die ARD zeigt das K.o.-Spiel gegen Frankreich live und bietet die Partie außerdem kostenlos im Livestream der ARD Mediathek an. Die Übertragung im Ersten beginnt um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Aus Rotterdam melden sich Reporter Markus Herwig und Expertin Anna Bitter.

Die Spiele der deutschen Frauen Nationalmannschaft werden zusätzlich im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport gezeigt. Wer jedoch alle Partien der Handball-Weltmeisterschaft 2025 verfolgen möchte, kommt am Streamingdienst Sporteurope.TV nicht vorbei. Das zweite Halbfinale zwischen Norwegen und den Niederlanden wird ausschließlich beim kostenpflichtigen Anbieter übertragen.

Wer überträgt die Handball-WM der Frauen 2025 heute im TV und Stream?

Der Großteil der Partien bei der Frauen WM 2025 ist weder im Free TV noch im Pay TV live zu sehen. Ohne deutsche Beteiligung gibt es im frei empfangbaren Fernsehen in Deutschland keine Live Bilder des Turniers.

Alle Spiele laufen exklusiv bei Sporteurope.TV. Der Streamingdienst zeigt sämtliche 108 Begegnungen im Livestream. Die Inhalte können über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming Sticks und zahlreiche Smart TVs abgerufen werden. Ein Pay per View Zugang pro Spiel kostet 6 Euro, der Turnierpass für die gesamte Weltmeisterschaft liegt bei 15,99 Euro.

Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen am 12.12.2025

Diese beiden Spiele im Halbfinale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 werden am Freitag, 12.12.2025, übertragen.