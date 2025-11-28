Deutschland trifft am 2. Spieltag der Vorrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft in der Frauen 2025 in Stuttgart auf Uruguay. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?
28.11.2025 - 09:13 Uhr
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft bestreitet am Freitag, 28. November 2025, ihr zweites Vorrundenspiel der Heim-WM gegen Uruguay. Nach dem erfolgreichen Auftakt wollen die DHB-Frauen um 18.00 Uhr in der Stuttgarter Porsche-Arena die nächsten wichtigen Punkte für das Weiterkommen einfahren.