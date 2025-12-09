Getragen von über 10.000 Zuschauern gelingt dem DHB-Team ein deutlicher Sieg. Ausschlaggebend ist erneut eine starke Anfangsphase - und die Defensive.
Jetzt geht es sogar um Gold: Deutschlands Handballerinnen haben sich mit der nächsten Defensiv-Gala ihren Halbfinal-Traum erfüllt und greifen bei der WM nach einer Medaille. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch besiegte Panamerikameister Brasilien im Viertelfinale von Dortmund souverän mit 30:23 (17:11) und zog zum ersten Mal seit 17 Jahren in das Halbfinale eines großen Turniers ein.