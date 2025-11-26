Die deutschen Handballerinnen starten mit einem Sieg in die WM im eigenen Land. Die Nationalmannschaft setzt sich im Eröffnungsspiel in Stuttgart klar gegen Island durch.

red/dpa 26.11.2025 - 19:37 Uhr

Die deutschen Handballerinnen sind mit einem souveränen Sieg in die Weltmeisterschaft im eigenen Land gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich im Eröffnungsspiel in Stuttgart gegen Island mit 32:25 (18:14) durch. Vor 5.527 Zuschauern waren Alina Grijseels (7), Nieke Kühne und Jenny Behrend (jeweils 5) beste Werferinnen für das DHB-Team.