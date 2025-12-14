Wer zeigt die Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 am Sonntag live im TV? Läuft das Finale und das Spiel um Platz 3 auch kostenlos im Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 geht in die Entscheidung. Deutschland steht nach einem 29:23 gegen Frankreich im Finale und trifft dort auf Norwegen, das sich im zweiten Halbfinale mit 35:25 gegen die Niederlande durchgesetzt hat. Für die DHB-Auswahl ist der Einzug in das Endspiel bereits ein großer Erfolg. Jetzt soll gegen Norwegen der WM-Titel her. Aufgrund der oft kompliziert verteilten TV-Rechte verlieren Fans beim Thema Übertragung schnell den Überblick. Hier erfahrt ihr alles zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-WM der Frauen am Sonntag, dem 14.12.2025.

 

Handball-WM der Frauen 2025 heute live im TV: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream?

Im Free TV ist die Frauen-Weltmeisterschaft 2025 größtenteils nicht live zu sehen. Für deutsche Handballfans gibt es jedoch gute Nachrichten: Das Finale zwischen Deutschland und Norwegen am Sonntag wird umfassend übertragen. Die ARD zeigt das WM-Endspiel gegen Norwegen live und in voller Länge im Free-TV sowie kostenlos im Livestream der ARD-Mediathek. Die Übertragung im Ersten beginnt am Sonntag um 17.15 Uhr mit den Vorberichten. Aus Rotterdam melden sich Reporter Markus Herwig und Expertin Anna Bitter.

Das Endspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen ist  zudem im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport abrufbar. Wer alle Partien der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 verfolgen möchte, ist auf den Streamingdienst Sporteurope.TV angewiesen. Das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und den Niederlanden wird ausschließlich dort übertragen.

Wer überträgt die Handball-WM der Frauen 2025 heute im TV und Stream?

Der Großteil der Partien bei der Frauen WM 2025 ist weder im Free-TV noch im Pay-TV live zu sehen. Ohne deutsche Beteiligung gibt es im frei empfangbaren Fernsehen in Deutschland keine Live-Bilder des Turniers.

Alle Spiele laufen exklusiv bei Sporteurope.TV. Der Streamingdienst zeigt sämtliche 108 Begegnungen im Livestream. Die Inhalte können über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming Sticks und zahlreiche Smart TVs abgerufen werden. Ein Pay per View Zugang pro Spiel kostet 6 Euro, der Turnierpass für die gesamte Weltmeisterschaft liegt bei 15,99 Euro.

Finale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen am 14.12.2025

Das Spiel um Platz 3 und das Finale der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 werden am Sonntag, 14.12.2025, live übertragen. Das Finale mit Deutschland läuft im Free-TV in der ARD und kostenlos in der ARD-Mediathek. Das Spiel um Platz 3 ist nur bei Sporteurope.TV zu sehen.

  • 14.30 Uhr: Frankreich gegen Niederlande bei Sporteurope.TV
  • 17.30 Uhr: Deutschland gegen Norwegen bei ARD und Sporteurope.TV