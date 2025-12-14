Wer zeigt die Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 am Sonntag live im TV? Läuft das Finale und das Spiel um Platz 3 auch kostenlos im Livestream?

Florian Huth 14.12.2025 - 07:41 Uhr

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 geht in die Entscheidung. Deutschland steht nach einem 29:23 gegen Frankreich im Finale und trifft dort auf Norwegen, das sich im zweiten Halbfinale mit 35:25 gegen die Niederlande durchgesetzt hat. Für die DHB-Auswahl ist der Einzug in das Endspiel bereits ein großer Erfolg. Jetzt soll gegen Norwegen der WM-Titel her. Aufgrund der oft kompliziert verteilten TV-Rechte verlieren Fans beim Thema Übertragung schnell den Überblick. Hier erfahrt ihr alles zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-WM der Frauen am Sonntag, dem 14.12.2025.