Die deutschen Handballerinnen haben erstmals seit 1993 das Finale einer Weltmeisterschaft erreicht. Die DHB-Auswahl besiegte im Halbfinale in Rotterdam Titelverteidiger Frankreich mit 29:23 und trifft im Spiel um Gold am Sonntag auf Norwegen oder die Niederlande.

dpa 12.12.2025 - 19:13 Uhr

