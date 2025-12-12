St. Petersburg, 12. Dezember 2005. Auf den Tag genau vor 20 Jahren gewinnen Deutschlands Handballerinnen zum bislang letzten Mal ein WM-Spiel gegen Frankreich. Gelingt heute die Sensation?
Rotterdam - Getrieben von einer außergewöhnlichen Medaillen-Gier wollen die deutschen Handballerinnen im Halbfinale gegen Weltmeister Frankreich die Sensation perfekt machen. Als "locker, fokussiert und gierig" beschrieb DHB-Sportvorstand Ingo Meckes die Stimmung im Team vor dem bedeutendsten Spiel im deutschen Frauenhandball seit WM-Bronze 2007. "Die Frauen wollen mehr. Vielleicht entsteht was ganz, ganz Großes", mutmaßte Meckes vor dem Spiel heute Abend (17.45 Uhr/ARD/Sporteurope.TV).