Nach dem Silber-Coup wollen die deutschen Handballerinnen Dauergast in WM-Endspielen werden. Bundestrainer Markus Gaugisch lässt seine Zukunft offen. Der Präsident warnt vor einer «Momentaufnahme».
Rotterdam - Als der DHB-Bus um 22.05 Uhr vor das Restaurant in der Rotterdamer Innenstadt rollte, dröhnten aus dem Inneren schon die altbekannten Schlager. Mit Deutschlandfahnen und WM-Brillen tanzten die WM-Handballerinnen nach ihrem Silber-Coup in den Partyraum. Beim Sekt-Empfang war die unnötige Final-Niederlage gegen Norwegen längst vergessen. "Open Bar mit Open End", hatte Teammanagerin Anja Althaus noch während des Spiels als Motto der Nacht ausgerufen und so den Startschuss für die Feier bis in die Morgenstunden gegeben.