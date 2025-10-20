Bald ist wieder eine WM in Stuttgart. In der Porsche-Arena spielen die deutschen Handballerinnen. Darauf aufmerksam macht an der Königstraße ein Kunstwerk.
20.10.2025 - 17:52 Uhr
Die Sportstadt Stuttgart hat Luft geholt. Nach der Fußball-EM der Männer im vergangenen Jahr war erst mal Pause. Klar, Tennis, Reiten, Turnen, Handball, Volleyball und der VfB sind immer, doch das Besondere ließ auf sich warten. Nun meldet sich die Stadt mit der Handball-WM der Frauen (26. November bis 14. Dezember) als Austragungsort von internationalen Titelkämpfen zurück.