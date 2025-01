Es bleibt scheinbar nur ein kurzer Schreckensmoment und Juri Knorrs Knieblessur ist nicht allzu schlimm. Der Spielmacher will die deutschen Handballer gegen die Schweiz in die WM-Hauptrunde werfen.

Nina Scheffel 16.01.2025 - 15:07 Uhr

Alfred Gislason schaute schon wieder deutlich zuversichtlicher, als er am Morgen nach dem „Schreckensmoment“ an seinem heißen Kaffee nippte. Die positive Diagnose der Mannschaftsärzte wirkte wie ein echter Stimmungsaufheller für den Bundestrainer und die deutschen Handballer. Spielmacher Juri Knorr hat sich nicht ernsthaft am Knie verletzt und dürfte im Duell mit der Schweiz am Freitag (20.30 Uhr/ZDF/Sportdeutschland.TV) spielen. Mit einem Sieg wäre der Olympia-Zweite vorzeitig in der Hauptrunde.