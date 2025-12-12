Die deutschen Handballerinnen haben nach einem Sieg über Weltmeister Frankreich WM-Silber schon sicher. Gegen den Angstgegner überragt erneut Torfrau Katharina Filter. Folgt die goldene Krönung?
12.12.2025 - 19:40 Uhr
Rotterdam - Bundestrainer Markus Gaugisch stand mit einem leichten Lächeln am Spielfeldrand, als die deutschen Handballerinnen ihren Emotionen nach dem Triumphmarsch ins WM-Finale und dem Gewinn der ersten Medaille seit 18 Jahren freien Lauf ließen. "Ich spüre einfach nur Zufriedenheit. Hut ab vor den Mädels", lobte Gaugisch nach dem sensationellen 29:23 (15:12)-Sieg der DHB-Auswahl gegen Titelverteidiger Frankreich im Halbfinale.