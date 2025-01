Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt am Mittwoch die Handball-Weltmeisterschaft. Titelfavorit ist der Co-Gastgeber. Wo schauen die Trainer aus Fellbach? Wo landet das deutsche Team? Ein Überblick.

Maximilian Hamm 14.01.2025 - 16:07 Uhr

Die beiden befreundeten Trainer Sven Bühler (Frauen des HC Schmiden/Oeffingen in der Regionalliga) und Benjamin Koch (Männer des TSV Schmiden in der Oberliga) nehmen sich demnächst eine Auszeit vom Alltag. Allerdings nicht vom Handball. Mit einer kleinen Gruppe reisen sie am Samstag nach Dänemark, wo sie ein Ferienhaus gemietet haben. Das Reiseziel war wohl überlegt, schließlich findet im nördlichen Nachbarland – und auch in Norwegen und Kroatien – die Weltmeisterschaft statt. Gleich am Sonntag sind Sven Bühler und Benjamin Koch beim abschließenden Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen den Verbund aus Tschechien dabei. Spielort ist Herning. Anschließend werden sie noch zwei weitere Begegnungen sehen.