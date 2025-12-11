Ein Sieg trennt die deutschen Handballerinnen von einer WM-Medaille. Im Halbfinale wartet der Weltmeister. Ein umgedichteter Ballermann-Hit macht die Mutter des Bundestrainers plötzlich zum Teamstar.
11.12.2025 - 07:41 Uhr
Dortmund - Im WM-Teamhotel der deutschen Handballerinnen breitet sich Weihnachtsstimmung aus. Schon im Foyer der Vier-Sterne-Herberge in Rotterdam sorgen riesige, festlich dekorierte Tannen für eine besinnliche Atmosphäre. Auf dem Wunschzettel des DHB-Teams steht in diesem Jahr vor allem eine Geschenkidee ganz oben: Eine Kette am liebsten mit einem goldenen Anhänger. Aber auch Silber oder Bronze wären okay.