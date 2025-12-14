Die goldene Krönung gelingt nicht, aber Deutschlands Handballerinnen feiern mit WM-Silber den größten Erfolg seit 32 Jahren. Im Finale gibt es gegen Olympiasieger Norwegen einen Krimi ohne Happy End.
14.12.2025 - 19:34 Uhr
Rotterdam - Als die erste Enttäuschung über die verpasste Gold-Krönung verflogen war, genossen Deutschlands Handballerinnen mit der Silbermedaille um den Hals ihren WM-Coup. Auch wenn das Wunder von Rotterdam durch die 20:23 (11:11)-Niederlage im Endspiel gegen die übermächtigen Norwegerinnen ausblieb, durften sich die DHB-Frauen am Ende eines sensationellen Turniers als Siegerinnen fühlen. "Diese Mannschaft ist Gold wert", befand Rückraumspielerin Xenia Smits.