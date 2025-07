Hans Jungwirth übernimmt die Handball-Frauen 1 des SV Kornwestheim und verfolgt mit dem Württembergliga-Team höhere Ziele.

Melanie Bürkle 18.07.2025 - 11:41 Uhr

Die Württembergliga-Frauen des SV Kornwestheim sind früh in die Saisonvorbereitung gestartet – bereits vor den Pfingstferien. Aber nicht, weil das ihr neuer Trainer Hans Jungwirth so wollte, sondern die Mannschaft diesen Wunsch äußerte. In dieser Saison soll es von Beginn an passen. Und beide Seiten - die Frauen und Jungwirth – sind sich sicher, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren wird. „Ich kenne viele Spielerinnen schon lange und freue mich auf das, was kommt“, sagt Jungwirth.