Kai Häfner beendet seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft mit einer Silbermedaille um den Hals. Der Verlauf des Olympia-Finales hat den 35-Jährigen zwar enttäuscht, der Linkshänder des TVB Stuttgart ist aber auch stolz. Wir haben in Lille mit ihm gesprochen.

Dirk Preiß 11.08.2024 - 17:16 Uhr

Ein Finale bei Olympischen Spielen ist so oder so eine besondere Partie. Für Kai Häfner galt das am Sonntag in Lille umso mehr. Denn: Das Olympia-Endspiel gegen die Dänen war zugleich sein letzter Einsatz im Trikot der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Umso unglücklicher war Häfner mit dem Verlauf.