Handballerin Anni Horn: Erneute Goldmedaille für ein SVK-Talent

Anni Horn genießt gerade die freien Tage in der Schweiz. Ihr Kopf ist dabei voll von wunderbaren Erlebnissen, die sie erst einmal verarbeiten und einordnen muss. Die junge Handballerin hat beim European Youth Olympic Festival (EYOF) im nordmazedonischen Skopje sensationell den Titel mit der U 17 gewonnen. Schon wieder eine Goldmedaille für den begabten Nachwuchs des SV Kornwestheim. Kürzlich waren schon die ehemaligen Juniorinnen-Spielerinnen der Lurchis, Lara Däuble und Aylin Bornhardt, Europameisterinnen mit der U 19 geworden. Damit setzte das Frauentrio das Kornwestheimer Handballmotto perfekt um: „klein anfangen – groß rauskommen.“ Überhaupt waren es goldene Wochen für den deutschen Frauenhandball.

Mittendrin Anni Horn. Die 17-Jährige aus Bietigheim spielt seit drei Jahren beim SV Kornwestheim und war in Skopje ein wichtiger Bestandteil des Perspektivteams im Doppeljahrgang 2008/09 unter Bundestrainer Carsten Klavehn. Sie erzählt von ihrer unsagbaren Freude nach dem Schlusspfiff beim 26:24 gegen die Schweiz, bei der Siegerehrung und dann auch noch bei der Abschlussfeier der Jugendolympiade. „Wir haben die Atmosphäre in der Halle aufgesaugt. Es war wunderschön“, sagt die junge Frau.

Fünf Spiele mussten die deutschen Handballtalente auf dem Weg zum Titel bestreiten. Bereits in der Vorrunde setzten sie sich gegen Ungarn und die Niederlande durch und gingen mit einem Unentschieden gegen Frankreich aus der Gruppenphase. Im Halbfinale wurde Island mit 28:24 besiegt – Horn gelangen dabei zwei Treffer. Im Finale ging es dann gegen die starken Schweizerinnen, die alle Partien davor gewonnen hatten – zum Teil mit zehn Toren Vorsprung. Als amtierender U-16-Europameister ging das Nachbarland als Favorit ins Rennen. Es war ein ausgeglichenes Match. In der ersten Hälfte wechselten die Führungen permanent, dann holten die Deutschen innerhalb von zwei Minuten einen Vier-Tore-Rückstand auf und gingen mit 14:14 in die Pause.

Auch in den zweiten 30 Minuten war es lange ausgeglichen. Das deutsche Team überzeugte mit einer starken Abwehrleistung. „Wir sind in den entscheidenden Momenten ruhig geblieben. Das hat wohl den Ausschlag gegeben und natürlich hat auch unsere Torfrau Lotta Willuhn überragend gehalten“, beschreibt Anni Horn den Weg zum 26:24-Erfolg. Horn selbst steuerte einen Treffer ohne Fehlwurf zum knappen Sieg bei. Aber nicht nur wegen des Treffers war sie wertvoll für das Team. Die 1,76 m große Athletin war wie schon so oft der Ruhepol auf dem Spielfeld und behielt auch in stressigen Phasen die Übersicht. „Ich bin unsagbar stolz auf das, was wir als Mannschaft erreicht haben und das motiviert mich natürlich weiter zu machen“, sagt Anni Horn. Bei der aktuell stattfindenden EM der U 17 in Montenegro ist die Frau aus dem linken Rückraum nicht dabei – wie übrigens alle anderen Goldmedaillengewinnerinnen. Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat sich entschieden, 17 andere Spielerinnen aus dem 35-köpfigen Perspektivkader zu diesem Event zu schicken, weil sonst die Belastung für die Mädchen zu hoch wird. Anni Horn erlebte bei den EYOF nicht nur eindrucksvolle sportliche Momente, die sie in ihrem Herzen bewahren wird. „Ich hatte sehr schöne Begegnungen und wir waren auch bei den 3 X 3 Basketballern“, sagt das SVK-Talent.

Nach dem Kurzurlaub steigt die mit einem Doppelspielrecht ausgestattete Gymnasiastin bei der A-Jugend des SV Kornwestheim und bei der Frauenmannschaft des Handball-Regionalligisten HC Schmiden/Öffingen ins Training ein. Sie wird in beiden Teams von den Erfahrungen des Turniers profitieren, hat den nächsten Entwicklungsschritt gemacht. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sucht sie aber erst einmal einen schönen Platz für ihre Goldmedaille.