Vier Leistungsträgerinnen fehlen den Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal beim Auftakt gegen den Zweitliga-Absteiger HSG Freiburg.

Melanie Bürkle 14.09.2024 - 09:00 Uhr

Das Erreichen einer der ersten drei Tabellenplätze ist auch in dieser Saison das Ziel der Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal. Allerdings ist es im zweiten Jahr in der dritten Liga keineswegs einfacher als im Vorjahr. Die Staffel Süd ist in diesem Jahr noch etwas hochkarätiger besetzt als in der Runde 2023/24. Genauer gesagt: zwei Zweitligaabsteiger ergänzen die Staffel und drei der verbliebenen Mannschaften lagen in der letztjährigen Endabrechnung vor den Schozach-Frauen. Zum Saisonauftakt vor heimischem Publikum am Samstagabend um 20 Uhr in der Langhanshalle steht der Diller-Sieben sogleich eine harte Aufgabe bevor. Denn in der ersten Partie haben die Handballerinnen aus dem Bottwartal mit der HSG Freiburg den ersten Zweitligaabsteiger zu Gast.