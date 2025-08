Handballturnier in Altensteig: Frisch Auf Göppingen besiegt TVB Stuttgart im Finale hauchdünn

Es war eine Standortbestimmung, es war ein Härtetest. Frisch Auf Göppingen hat ihn am besten von allen Teilnehmern bestanden und seinen Titel beim Handballturnier in Altensteig verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke besiegte am Sonntag in einem Finale auf Augenhöhe den württembergischen Bundesligakonkurrenten TVB Stuttgart knapp mit 21:20 (13:13).

Frisch-Auf-Neuzugang Kristian Saeveras wurde zudem zum besten Torhüter des Turniers gewählt. Die Ehrung zum besten Spieler des Turniers erhielt der ungarische Rückraumspieler Casba Leimeter vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, der mit seinem Team durch ein 39:34 gegen Mors-Thy Handbold/Dänemark auf Platz drei landete. Für die Göppinger endete das Turnier trotz des Sieges mit einem dicken Wermutstropfen. Kurz vor Ende des Finales verletzte sich Victor Klöve am Knie. Der abwehrstarke Rückraumspieler konnte nur mit Unterstützung das Feld verlassen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Frisch Auf testet bereits an diesem Dienstag (19.30 Uhr) in Neu-Ulm gegen das europäische Spitzenteam Paris Saint-Germain. Die Bundesliga beginnt für die Grün-Weißen am 31. August (16.30 Uhr) mit dem Spiel bei Aufsteiger GWD Minden. Der TVB empfängt zeitgleich in der Porsche-Arena den HSV Hamburg. Alle Turnierergebnisse Freitag Mors-Thy Handbold/Dänemark – TSV Altensteig 41:29, Frisch Auf Göppingen – SG Köndrngen-Teningen 40:31, TVB Stuttgart – BSV Bern 30:27, HBW Balingen-Weilstetten – HC Erlangen 29:21. Samstag TSV Altensteig – BSV Bern 28:42, SG Köndringen-Teningen – HC Erlangen 29:41, Frisch Auf Göppingen – HBW Balingen-Weilstetten 24:22, TVB Stuttgart – Mors-Thy Handbold 34:33. Sonntag Spiel um Platz 7: TSV Altensteig – SG Köndringen-Teningen 32:39, Spiel um Platz 5: HC Erlangen – BSV Bern 34:20, Spiel um Platz 3: HBW Balingen-Weilstetten – Mors-Thy Handbold 39:34, Finale: Frisch Auf Göppingen – TVB Stuttgart 21:20. Fixe Bundesligatermine TVB Stuttgart

TVB – HSV Hamburg (31. August, 16.30), SG Flensburg-Handewitt – TVB (4. September, 20 Uhr), TVB – Bergischer HC (6. Sepember, 20 Uhr), SC Magdeburg – TVB (14. September, 16.30 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr),TBV Lemgo Leippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr). Frisch Auf Göppingen

GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 16.30 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)