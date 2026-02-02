Das vergangene Jahr verlief für den Einzelhandel besser als befürchtet. Für 2026 erwarten viele Unternehmen sinkende Umsätze. Der Branchenverband bleibt bei seiner Prognose vorsichtig.
02.02.2026 - 11:40 Uhr
Berlin - Die Einzelhandelsbranche in Deutschland blickt verhalten auf das Jahr 2026. Fast jedes zweite Unternehmen erwartet laut einer Umfrage des Handelsverbandes Deutschlands (HDE), dass die Umsätze leicht oder deutlich niedriger ausfallen als 2025 (49 Prozent). Ein Viertel (23 Prozent) rechnet mit steigenden Erlösen. 29 Prozent gehen davon aus, dass die Umsätze auf dem Vorjahresniveau liegen. Befragt wurden knapp 600 Handelsunternehmen.