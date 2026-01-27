Die Fachmarktkette Hammer ist erst seit Herbst 2025 in neuer Hand - nun ist das Unternehmen erneut in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
27.01.2026 - 17:56 Uhr
Porta Westfalica - Die Hammer Raumstylisten GmbH hat beim Amtsgericht Bielefeld einen Insolvenzantrag gestellt. Ziel sei die Fortführung und nachhaltige Stabilisierung des Unternehmens, hieß es in einer Mitteilung. Zu der Firma gehört die auf Raumausstattung und Heimtextilien spezialisierte Fachmarktkette Hammer. Der Geschäftsbetrieb soll uneingeschränkt fortgeführt werden, alle Standorte bleiben demnach geöffnet.