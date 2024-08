Derzeit wird die Fläche der ehemaligen Tegut-Filiale in der Ortsmitte von Fellbach-Schmiden umgebaut. Es zieht ein Unternehmen ein, das zuvor schon an dem genau gleichen Standort präsent war.

Der Leerstand in der Ortsmitte von Fellbach-Schmiden hat ein Ende. Am Samstag, 2. Dezember, vergangenen Jahres wurde in dem ehemaligen Tegut-Markt in der Gotthilf-Bayh-Straße der letzte Kunde verabschiedet. Der Vollsortimenter hatte seine Pforten geschlossen.

Nun zieht dort wieder ein Unternehmen ein, das schon mal an genau dieser Stelle präsent war. „Wir als Firma Netto Marken Discount kommen wieder an unseren alten Standort zurück“, teilt Aljoscha Klimm, der Gebietsleiter Expansion der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG mit.

Tegut hatte die Filiale in Fellbach-Schmiden Ende vergangenen Jahres aufgegeben. Foto: Eva Schäfer

Die Tegut-Fläche habe man seit Anfang August übernommen, derzeit werde diese auf das Konzept des Unternehmens umgebaut. Die geplante Eröffnung sei für den 17. September ab 7 Uhr vorgesehen. Auf der Fläche von rund 530 Quadratmetern seien künftig rund 5000 Artikel im Sortiment geboten. Der Discounter Netto hatte sich damals 2018 verabschiedet, da der Mietvertrag nicht verlängert worden war – und nicht aufgrund von mangelndem Zuspruch der Kunden. Netto habe nun einen Untermietvertrag mit Tegut geschlossen. „Wir wollen an dem anknüpfen, was gut angekommen ist“, sagt Klimm. Die nächsten Netto-Filialen befinden sich in der Waiblinger Bahnhofstraße und in Stuttgart.