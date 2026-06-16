Diese Liste scheint endlos: Parfümerie Erb, Metzgerei Mack, Mehrzweck Gebrauchsdesign für Tisch und Küche, Hüftle Gardinen, Grau Backspezialitäten, Goldschmiede Theile, Foto Sixt, Boutique Candy, Schuhhaus Schneck, Blumen Belser, Mack Garten Wohnen Brennstoffe, Gila S. Mode, Schuhhaus Ade, Spielwaren Mack, Sailer’s Geschenkideen, Bücher Hennecke, Foto Quelle, DM-Markt, Volksbank, Grau Backspezialitäten, S’Weinläde, Radio Bauer, Eilles Kaffee, Tee, Wein, Viv-a-Vis Schuhmode … und viele mehr. Was da fein aufgelistet mit Namen des Geschäftes, Branche und Hausnummer zu lesen ist, ist eine Entdeckungsreise in die Geschichte der Fellbacher Bahnhofstraße. Sie führt vor Augen, welch tiefgreifender Strukturwandel sich in der nördlichen Bahnhofstraße vollzogen hat. Manche der Geschäfte gibt es noch, doch viele sind aufgegeben.

Auch wer kaum mehr eines der verschwundenen Geschäfte kennt, spürt, dass sich auf dieser Meile zwischen Fellbacher Bahnhof und über den Stuttgarter Platz hinaus viel verändert hat. Das wird besonders auf einer Übersicht deutlich. Sie stammt aus einer Festschrift aus dem Jahr 2000. „Bahnhofstraße – die attraktive Einkaufsmeile in Fellbach für die ganze Familie“, so lautet der Werbeslogan von damals. Erich Theile kennt die Geschäfte und viele frühere Inhaber. Auch sein Betrieb ist auf dem Plan vermerkt: Goldschmiede Theile in der Bahnhofstraße 69.

Ein Ausschnitt eines früheren Planes der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße über die ansässigen Betriebe. Foto: Eva Schäfer

Viele Jahre hat Theile, der in der Straße auch wohnt, als Sprecher der Werbegemeinschaft nördliche Bahnhofstraße fungiert und sich mit viel Engagement für den Einzelhandel starkgemacht. „Die Fachgeschäfte haben für eine Belebung gesorgt, da man viele einzelne Artikel damals noch hier in Fellbach bekommen hatte“, sagt er. Das sei heute nicht mehr so gegeben. Heute sei die Laufkundschaft deutlich zurückgegangen. „Es war eine wichtige Einkaufsstraße, um sich mit den notwendigen Dingen des alltäglichen Lebens abzudecken.“

Welche Traditionshäuser sind über die Jahre geblieben?

In Gedanken geht der CDU-Stadtrat durch, welche Fachgeschäfte von damals noch übrig geblieben sind. Theile hat sein mehr als 70 Jahre bestehendes gleichnamiges Goldschmiedegeschäft Ende 2020 geschlossen. Einen Nachfolger hatte er nicht gefunden. Das größte Fachgeschäft in der Region für Seidenblumen, Sailers’ s Geschenkideen, macht seit Frühjahr den Ausverkauf, es wird voraussichtlich Ende des Jahres nach 75 Jahren schließen. Nach mehr als 30 Jahren hatte 2023 das Haushaltswarengeschäft Mehrzweck in der Bahnhofstraße geschlossen. Das Angebot ist seitdem in der Zentrale im Rathaus-Carrée gebündelt. Eine Fotografen-Ära endete in Fellbach im Jahr 2022, da wurde das Fotogeschäft von Angela Sixt am Stuttgarter Platz aufgegeben. Angela Sixt hat ihr Fotogeschäft 36 Jahre dort geführt und damit ein Stück Fellbacher Stadtgeschichte dokumentiert. Nur am Hauptsitz des Fotostudios in Waiblingen Hegnach geht es seitdem weiter. Auch die Bäckerei Grau ist Geschichte. Der Familienbetrieb Parfümerie Erb hat alle Filialen geschlossen. Auch im Hyggeladen, das in einen Teil der Räume der ehemaligen Bäckerei gezogen ist, läuft seit Langem der Abverkauf. Schuhhaus Ade ist zu, die Liste lässt sich verlängern.

Auf eine lange Tradition geht die heutige Confiserie K und M zurück- auf den sogenannten Schoko-Bauer in der Bahnhofstraße 109. Ein Bild von 1935 der Familie Bauer mit Gis Strobel (Mitte). Foto: privat

„Das Einkaufsverhalten hat sich grundlegend verändert“, sagt Sonja Zielke von Sailer’s Geschenkideen. Corona habe dem Onlinehandel über große Plattformen nochmals einen besonderen Schub gegeben. Derzeit läuft der Ausverkauf ihres Traditionshauses. Die Fellbacherin ist Erich Theile als Sprecherin der Werbegemeinschaft vor mehr als zehn Jahren gefolgt. „Wenn man das Aus eines Traditionshauses dann bedauert, wenn die Entscheidung schon gefallen ist, ist es zu spät“, sagt sie. Einmal mehr appelliert sie, den stationären Einzelhandel zu unterstützen, so lange er da ist. „Fundierte Fachberatung gibt es nicht im Netz, das spüren auch die Kunden, die mit besonderen Gestaltungswünschen für eine Hochzeitsdeko zu uns kommen“, nennt sie ein Beispiel. Auch die Laufkundschaft sei aufgrund des schwindenden Branchenmixes weniger geworden. Und nach wie vor liege der Fokus in der Stadt mehr darauf, das Areal rund um das Rathaus zu beleben, die Bahnhofstraße werde weniger beachtet.

Studie: Die Vielfalt des stationären Handels geht verloren

Was in Fellbach zu spüren ist, das ist auch in vielen anderen Städten zu sehen. In deutschen Innenstädten schließen immer mehr kleinere, inhabergeführte Geschäfte. Das geht aus einer Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und des Handelsblatt Research Institutes (HRI) hervor. Demnach zählt der Einzelhandel zu den am stärksten schrumpfenden Wirtschaftsbereichen. Die ‌Zahl der Einzelhandelsbetriebe sei zwischen 2010 und 2025 um rund 16 Prozent auf 316.310 gesunken. Demnach beschleunigen Konzentrationsprozesse und Geschäftsaufgaben, insbesondere im stationären Handel, den Strukturwandel. „Während Onlineplattformen, Discounter und große Filialisten Marktanteile gewinnen, geraten viele kleine und mittelständische Händler wirtschaftlich an ihre Grenzen“, sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. Besonders in Innenstädten zeige sich dies. „Fachgeschäfte verschwinden, Leerstände nehmen zu und die Vielfalt des stationären Handels geht verloren.“ Das klassische Warenhausmodell habe vielerorts keine Zukunft mehr. „Der deutsche Einzelhandel steckt mitten in einem historischen Strukturbruch.“

Unsere Empfehlung für Sie Neues Konzept für Fellbacher Herbst Schwabenlandhalle ersetzt das Festzelt Für das Festzelt fand sich kein Betreiber mehr. Deshalb verlegt die Feel das gastronomische Herzstück des Fellbacher Herbsts in die Schwabenlandhalle.

Erich Theile weiß, dass die Zeiten für den Einzelhandel hart sind. Umso mehr freut er sich, dass er manche Namen von Traditionshäusern nennen kann, die es nach wie vor am Platz gibt. Das Traditionsgeschäft Mack bietet Produkte zur biologischen Pflanzenpflege ebenso an wie Möbel, Küchen, Deko-Accessoires und Mode. Das Geschäft hat Strahlkraft weit über Fellbach hinaus. Auch Blumen Belser ist weiterhin am Platz. Cordula Richter, Inhaberin der Boutique Candy, kann in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen feiern. Stefan Lutz, Inhaber des Geschäftes für Herrenmode und Maßkonfektion, zieht viele Kunden an. Spielwaren Widmann ist vor Ort, ebenso wie Schreibfant mit Postagentur. Lange Geschichte hat auch die Confiserie K und M, die Historie geht auf den „Schoko-Bauer“ in den 1920er-Jahren zurück.

Und es gibt auch junge Nachfolger: Das Meisterkonditorenpaar Heike und Jürgen Stolz hat 2025 sein Haus an Konditormeisterin Anabelle Besa übergeben, die dort mit ihrem Café Lillesøster nachfolgte – um einige Beispiele zu nennen. Friseurmeister Ali Okcu hat als Nachfolger ein Friseurgeschäft mit Großhandel in den Räumen des ehemaligen Mehrzweck eröffnet. Seit diesem Jahr hat Optikermeisterin Monika Funk ihren Betrieb neu ausgerichtet und bietet die Dienstleistung ausschließlich mobil an. Der Übersichtsplan der Bahnhofstraße, würde er heute nochmals gezeichnet, wäre jedenfalls ein ziemlich anderer.

Der Einzelhandel spielt als Arbeitgeber eine wichtige Rolle

Dass der Einzelhandel auch wirtschaftlich eine zentrale Rolle einnimmt und nicht nur als „Wohlfühlfaktor“ beim Stadtbummel eine Rolle spielt, macht der Handelsverband Baden-Württemberg deutlich. Nach Angaben des Spitzenverbandes stellt der Handel den drittgrößten Wirtschaftszweig in Baden-Württemberg dar mit 500.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern, rund 18.000 Auszubildenden und einem Umsatz von rund 90 Milliarden Euro. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, forderte bereits im vergangenen Jahr ein härteres Vorgehen gegen chinesische Billigplattformen wie Temu und Shein. Mit Temu und Shein gebe es noch immer einen unfairen Wettbewerb.