Der Discounter eröffnet am Dienstag, 17. September, in der Ortsmitte von Fellbach-Schmiden. Auf einer Fläche von etwa 530 Quadratmetern sind künftig rund 5000 Artikel im Sortiment geboten. Die Bäckerei Sehne ist mit im Boot.

Eva Schäfer 13.09.2024 - 12:34 Uhr

Der Countdown läuft – am Donnerstag wurde das Firmenschild über den Eingang des Geschäfts in der Ortsmitte montiert: In die ehemalige Tegut-Filiale in der Gotthilf-Bayh-Straße in Schmiden zieht wieder der Discounter ein, der schon einmal an diesem Standort vertreten war. Der Netto Marken-Discount eröffnet am Dienstag, 17. September. Mehr als 5000 Artikel umfasse das Sortiment auf einer Verkaufsfläche von mehr als 500 Quadratmetern, teilt das Unternehmen mit. Verkaufsleiter in Schmiden ist Tobias Werner. Vertreten in dem Geschäft ist außerdem die Bäckerei Sehne aus Ehningen mit ihren Backwaren.