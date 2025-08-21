Der Leerstand, den Karstadt hinterließ, soll Müller auf 2600 Quadratmetern schließen. Aber bis zur Eröffnung ist noch Geduld gefragt.

Drogerie Müller wird mit zeitlich großem Abstand Nachfolger von Karstadt im Leo-Center Leonberg. Der Handelskonzern Müller mit Sitz in Ulm eröffnet voraussichtlich im vierten Quartal des kommenden Jahres eine neue Filiale im Center, wie am Donnerstag bekannt wurde. Für eine Fläche von rund 2600 Quadratmetern im Obergeschoss wurde demnach ein langfristiger Mietvertrag geschlossen.

„Wir sind sehr glücklich und freuen uns über diesen Erfolg für Leonberg und für das Leo-Center. Damit schließen wir eine wichtige Lücke, die Karstadt uns hinterlassen hat“, sagt der Center-Manager Serge Micarelli. „Müller ist für uns ein enorm wichtiger Partner, der dem Leo-Center dabei helfen wird, sich für die Zukunft strategisch neu ausrichten zu können.“

Die neue Filiale soll der Ankündigung zufolge das multifunktionale Markenhaus-Konzept des Handelskonzerns präsentieren: Kundinnen und Kunden erwarte ein breites Sortiment, das von Parfümerie über Schreibwaren, Spielwaren, Haushaltswaren und Naturkosmetik bis hin zu Bio-Lebensmitteln, Genusswelten, Strümpfen, Handarbeitsartikeln, Entertainment und einem integrierten Tiershop reiche. Auch digital, etwa über eine App, strebt Müller eine nachhaltige Kundenbindung an.