Von Oktober an bekommen neue Start-up-Unternehmen in der Stuttgarter Innenstadt wieder die Chance, ihre Produkte im stationären Handel auszuprobieren, ohne sich langfristig an einen Vermieter binden zu müssen – und das für einen überschaubaren Unkostenbeitrag. 30 Euro kostet der Quadratmeter pro Monat. „Da orientieren wir uns an den üblichen Mieten. Wir wollen auf gar keinen Fall eine Konkurrenz zu anderen Geschäften aufbauen“, betont Wirtschaftsförderer Bernhard Grieb.

Rund 30 Interessenten aus ganz Deutschland haben sich auf den jüngsten Aufruf der Wirtschaftsförderung beworben, um Teil des Projekts Brycke (gesprochen „Brücke“) zu werden, das es seit etwa zwei Jahren in der Schmale Straße 9 bis 13 gibt. Auf etwa 500 Quadratmetern können Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen für einige Monate ihre nachhaltigen und regionalen Produkte direkt in der Stuttgarter Innenstadt an den Mann und die Frau zu bringen.

Interessierte können sich noch bewerben

„Seit der Eröffnung gab es zahlreiche Start-ups, die von dem Projekt profitiert haben“, sagt Grieb. Viele konnten in den Bereichen Marketing und Verkauf wichtig Erfahrungen sammeln. Zudem sei die direkte Rückmeldung der Kundinnen und Kunden wichtig, um die einzelnen Produkte noch verbessern zu können. Es gehe nicht immer um Umsatz. Aber es habe auch in der Brycke Unternehmen gegeben, die gut verkauft hätten, sagt Grieb.

Während bislang vor allem die Bereiche Mode, Schmuck, Kosmetik und Heimtextilien vertreten waren, wird nun der Schwerpunkt auf Lebensmittel und Ernährung gelegt. „Das heißt, wir verwandeln die Brycke in den New Food Store und bieten Start-ups mehrere Möglichkeiten: Von der Anmietung eines Regals bis hin zu einem Shop-in-Shop können wir vieles ermöglichen“, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Auch Workshops, Beratungen und Netzwerktreffen sollen stattfinden. „Wir stecken mitten in der Planung von richtig starken Events“, schreibt Tim Rühle in den Sozialen Medien. Der Geschäftsführer von fit & fröhlich freut sich, gemeinsam mit dem Cofymi-Geschäftsführer Fynn Campbell das Café und Management des New Food Stores in der Brycke zu übernehmen.

Wer Teil des Projekts werden möchte, kann sich melden unter https://www.newstuttgart.de/brycke.html