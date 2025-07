Widerruf per Klick: Neuerungen bei Online-Käufen geplant

Ein Online-Kauf kann nur Sekunden dauern. Doch was, wenn man es sich anders überlegt? Verbraucher sollen es in solchen Fällen bald leichter haben.

dpa 09.07.2025 - 11:46 Uhr

Berlin - Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Online-Käufe künftig leichter widerrufen können. "So einfach wie das Bestellen im Internet geht – so einfach soll auch das Widerrufen sein: mit einem Klick", erklärte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) in Berlin. Der neue Widerrufsbutton soll für Waren, Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen gelten.