Handels-Deal Xi und Trump ist Europa egal
Donald Trump und Xi Jinping werden bei ihren Handelsdifferenzen nur an sich denken. Der alte Kontinent muss daraus Konsequenzen ziehen, kommentiert Christian Gottschalk.
Malawi hat vor wenigen Tagen ein Exportverbot für alle Rohstoffe verhängt, um die verarbeitende Industrie im eigenen Lande zu stärken. Der afrikanische Staat verfügt über eine beachtliche Anzahl an Erzen und Metallen, darunter auch Seltene Erden. Anders als die chinesische Ankündigung, sich beim Export von eben jenen Seltenen Erden zurückzuhalten, hat diese Nachricht aus Malawi keine großen Wellen geschlagen.