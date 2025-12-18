Kartoffeln und Feuerwerkskörper fliegen gegen das EU-Parlament: Die Bauern in Brüssel sind wütend und greifen auch zu gewaltsamen Mitteln.
Brüssel - Wegen gewaltsamer Bauernproteste unter anderem gegen das Freihandelsabkommen Mercosur im Brüsseler Europaviertel hat das EU-Parlament Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen in andere Gebäude verlagert. Zudem heißt es in einer internen Nachricht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt: "Alle Mitarbeiter, die sich in den Gebäuden in Brüssel aufhalten, werden gebeten, sich von Fenstern fernzuhalten, während die Polizei die Situation unter Kontrolle bringt."