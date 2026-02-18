Die Zweifel an der Partnerschaft mit Amerika wachsen. Die EU will deshalb dessen übermächtigen Einfluss in Bereichen wie Technologie, Zahlungsverkehr und Verteidigung reduzieren.
18.02.2026 - 13:47 Uhr
Europas Schockstarre löst sich. Die Grönland-Krise war der allerletzte Beweis, dass auf die USA kein Verlass mehr ist. Über Jahrzehnte war die enge Freundschaft mit Washington auch eine Art Lebensversicherung, doch plötzlich werden die engen Verbindungen zum Risiko. Aus diesem Grund beginnt die EU, sich aus dieser übermächtigen Umarmung so weit wie möglich zu befreien.