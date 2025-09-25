Handelsabkommen USA und EU Autobauer erleichtert über Umsetzung
Die EU-Autozölle sinken rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent. Eine andere Branche spricht hingegen von einer „riesigen Enttäuschung“.
Großes Aufatmen in Brüssel: Nach wochenlanger Verzögerung haben die USA die Importzölle für Autos aus der Europäischen Union rückwirkend zum 1. August gesenkt. Ab diesem Datum werden nur noch 15 Prozent Zoll fällig statt wie bisher 27,5 Prozent. Das geht aus Dokumenten des Handelsministeriums in Washington hervor, die am Donnerstag im US-Handelsregister veröffentlicht wurden.