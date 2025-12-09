Bei der Autobahn GmbH gibt es den Verdacht, dass sensible Daten bei Vergabeverfahren an eine Beratungsfirma gelangt sind. Eine interne Prüfung lief bereits.
09.12.2025 - 17:18 Uhr
Eine Führungskraft der Autobahn GmbH des Bundes soll nach einem Bericht des „Handelsblatt“ sensible Daten weitergegeben haben. Im Raum steht der Verdacht der Bestechlichkeit bei Vergabeverfahren. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist bereits eine interne Prüfung gelaufen, zu der man aus rechtlichen Gründen derzeit keine Auskunft geben könne. Die Vorwürfe würden sehr ernst genommen, hieß es bei dem bundeseigenen Unternehmen weiter.