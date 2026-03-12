Erwägt US-Präsident Donald Trump eine Aufkündigung des Zolldeals mit der EU? Eine neue Untersuchung zu Überkapazitäten sorgt in Brüssel für Unruhe.
12.03.2026 - 13:20 Uhr
Brüssel/Washington - Die EU warnt US-Präsident Donald Trump vor neuen Sonderzöllen auf die Einfuhr von Industrieprodukten aus Europa. Man erwarte, dass sich die USA vollständig an den im vergangenen Sommer geschlossenen Zolldeal halten, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission in Brüssel. Auf jeden Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dem Abkommen werde man "entschlossen und verhältnismäßig" reagieren.