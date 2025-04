Bei europäischen Rechtspopulisten ist Tesla-Chef Elon Musk ein willkommener Gast. Jetzt hat sich Donald Trumps Berater in Italien zum Zollstreit zu Wort gemeldet - mit einem überraschenden Vorschlag.

dpa 06.04.2025 - 00:21 Uhr

Florenz - US-Präsidentenberater Elon Musk hat sich im Zollstreit für eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle ausgesprochen. Er hoffe, dass sich die USA und Europa auf eine noch engere Partnerschaft als bisher einigen könnten, sagte der per Video zugeschaltete Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla bei einem Parteitag der rechten italienischen Regierungspartei Lega am Samstag in Florenz. "Und was die Zölle anbelangt, hoffe ich, dass wir uns auf eine Null-Zoll-Situation zubewegen mit einer Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika", sagte Musk laut italienischer Simultanübersetzung.