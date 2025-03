Im von ihm entfachten Handelskonflikt mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump dem nördlichen Nachbarn mit Zöllen gedroht, welche das Ende der kanadischen Autoindustrie herbeiführen würden.

Solche Zölle könnten „die Automobilproduktion in Kanada dauerhaft zum Erliegen bringen“, erklärte Trump am Dienstag. Zugleich kündigte der Rechtspopulist an, von Mittwoch an nicht nur 25 Prozent Zölle auf Einfuhren von Aluminium und Stahl aus Kanada zu erheben, sondern 50 Prozent. Dies trete „morgen früh“ in Kraft, erklärte er weiter.

Das „einzig Vernünftige“, das Kanada tun könne, sei, „51. Bundesstaat der USA“ zu werden, fuhr Trump fort. Der Rechtspopulist hatte kurz vor seinem Amtsantritt Kanada mit „wirtschaftlicher Gewalt“ gedroht, um seine Pläne von einer Eingemeindung des nördlichen Nachbarn umzusetzen.

Die Drohungen Trumps lösten unter den Kanadiern helle Empörung und die Bildung einer einheitlichen Front gegen derlei Pläne aus.