Der US-Präsident legt im Handelskonflikt mit dem Nachbarn Kanada nach. Neustes Druckmittel ist eine Grenzbrücke zwischen den beiden Ländern. Kanada wehrt sich gegen Vorwürfe aus dem Nachbarland.
10.02.2026 - 20:41 Uhr
Washington - Vor dem Hintergrund des Handelskonflikts zwischen den USA und Kanada ist ein Streit um eine neue Grenzbrücke zwischen den beiden Ländern entbrannt. US-Präsident Donald Trump drohte in einem Beitrag auf der Plattform Truth Social, die Eröffnung nicht zuzulassen, bis Kanada die Vereinigten Staaten mit der Fairness und dem Respekt behandle, den die USA verdienten. Kanadas Premierminister Mark Carney widersprach der Darstellung des Republikaners.