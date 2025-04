Spekulationen über ein Einlenken der Trump-Regierung auf ihrem Zoll-Konfrontationskurs sorgen in den USA kurzzeitig für Aufregung. Das Weiße Haus reagiert prompt: «Fake News.»

Washington - Das Weiße Haus hat Spekulationen über eine mögliche Aussetzung des gewaltigen US-Zollpakets entschieden zurückgewiesen. Ein Regierungsvertreter sprach auf Nachfrage von "Fake News". Zuvor hatten entsprechende Gerüchte insbesondere in sozialen Medien für Aufsehen und starke Schwankungen an den Börsen gesorgt.

Auslöser war möglicherweise ein X-Beitrag des Hedgefonds-Milliardärs Bill Ackman vom Wochenende, der US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf unterstützt hatte. Am Sonntag hatte Ackman dort eine 90-tägige Pause angeregt, um "unfaire, asymmetrische Handelsabkommen" neu zu verhandeln und damit neue Investitionen in Billionenhöhe in die USA zu holen. Die für Mittwoch geplanten neuen Zölle gegen nahezu alle Länder der Welt bezeichnete er als einen "wirtschaftlichen Atomkrieg".

Lesen Sie auch

Ackman warnte, sollte die Regierung die weiteren Zölle wie geplant am 9. April einführen, würden Investitionen zum Erliegen kommen, Konsumenten ihr Geld zurückhalten und der Ruf der USA als verlässlicher Handelspartner so schwer beschädigt, dass es "möglicherweise Jahrzehnte" dauern werde, ihn wiederherzustellen. Der Milliardär betonte, besonders einkommensschwache Konsumenten – viele davon Unterstützer Trumps – würden besonders hart getroffen. "Das ist nicht das, wofür wir gestimmt haben", schrieb er.