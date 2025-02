Noch hält sich Brüssel bedeckt, wie mögliche Gegenmaßnahmen aussehen könnten. Offenbar wird die Zögerlichkeit der Union, doch könnte sie Trump auf einem neuen Feld empfindlich treffen.

Knut Krohn 11.02.2025 - 13:13 Uhr

Donald Trump dürfte die Debatte im Europaparlament gefallen haben. In der Nacht auf Dienstag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte verkündet. Nur Stunden danach diskutierte die EU in Straßburg über die Reaktionen auf diesen keineswegs überraschenden Schritt – offenbarte dabei allerdings eher die eigene Zögerlichkeit und Uneinigkeit.