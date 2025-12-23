Die Rohstoffe sind unverzichtbar und auch politisches Druckmittel. Weil Peking den Weltmarkt dominiert, macht sich Europa auf die Suche nach Alternativen.
Der Name führt in die Irre. Seltene Erden sind gar nicht so selten, das Problem ist ein anderes: die wichtigen Rohstoffe sind äußerst schwer zu gewinnen. Das ist ein schmutziges und meist giftiges Geschäft. Und dennoch lohnt sich der Abbau, denn die Nachfrage nach Seltenen Erden wird weiter steigen. Sie sind für die Industrieproduktion der Zukunft unabdingbar und stecken in fast allen modernen Geräten. Europium etwa wird für Fernsehbildschirme gebraucht, Cerium zum Polieren von Glas, Lanthan für Katalysatoren in Benzinmotoren. Aus Neodym und Dysprosium werden Magneten für Off-Shore-Windräder hergestellt. Seltene Erden finden sich auch in Kaffeemaschinen, Smartphones, Elektromotoren, Mikrochips, Teleskoplinsen oder Kampfjets.