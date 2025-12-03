Die EU-Kommission will mit geballter Einkaufskraft Lieferengpässe verhindern. Und spricht indirekt eine Drohung an andere Länder aus.
03.12.2025 - 15:08 Uhr
Brüssel - Die Europäische Union sollte sich nach Ansicht der EU-Kommission stärker bei der Versorgung mit Rohstoffen absprechen. Unter anderem soll ein europäisches Zentrum ins Leben gerufen werden, über das etwa Rohstoffeinkäufe und Vorräte koordiniert werden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Eine Rohstoffplattform soll Unternehmen dabei unterstützen, ihre Nachfrage zu bündeln und gemeinsam einzukaufen.